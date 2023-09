Krawalle in Stuttgart 228 Festnahmen und 27 verletzte Polizisten bei Eritrea-Festival

Ein Polizeisprecher entgegnet, es habe in der Vergangenheit bei solchen Veranstaltungen schon immer Störungen gegeben, aber man habe keinerlei Erkenntnisse gehabt, dass sie so massiv und intensiv sein würden. Aber so schlimm wie in Hessen sei die Lage nicht gewesen: „Von einem Gießen 2.0 sprechen wir ausdrücklich nicht.“