Nach verletzten Polizisten Weitere Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart soll am Wochenende unterbunden werden

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen im Zusammenhang mit einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart am vergangenen Wochenende soll ein neues ähnliches Treffen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt unterbunden werden. Ein für Samstag geschlossener Mietvertrag für eine städtische Halle im Stadtteil Zuffenhausen sei aufgehoben worden, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Darauf hätten sich die Stadt und der Verband der eritreischen Vereine in Stuttgart und Umgebung geeinigt.