Randale in Stuttgart : Staatsanwalt ermittelt gegen 16-Jährigen wegen versuchten Totschlags

Die Polizei in der Randalenacht in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: dpa/Simon Adomat

Stuttgart Während die Staatsanwaltschaft gegen einen 16-Jährigen wegen versuchten Totschlags in der Randalenacht ermittelt, will Stuttgart nach den Ausschreitungen die Innenstadt mithilfe von Videokameras und Alkoholverboten sicherer machen.

Derweil muss sich ein 16-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll während der Randale in der Innenstadt einen bereits am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben. Er habe dabei den möglichen Tod des Studenten zumindest billigend in Kauf genommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit.