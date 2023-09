Krawall bei Eritrea-Treffen 24 Polizisten bei Ausschreitungen in Stuttgart verletzt

Es sind üble, brutale Szenen, die sich da am helllichten Tag mitten in Stuttgart abspielen: Dutzende Männer werfen Steine und Flaschen auf Polizisten, gehen mit Latten auf die Beamten los. Sie schreien laut herum. Eine Gruppe jagt einen Beamten, der einen von ihnen festsetzen will. Es werden zu viele für den Polizisten - er muss flüchten. Am Samstag kommt es zu massiven Ausschreitungen in der Landeshauptstadt, 24 Polizisten werden verletzt, vier Menschen festgenommen. Es ist eine Art Stellvertreter-Konflikt auf den Straßen Stuttgarts: Gegner des Regimes in Eritrea stehen gegen Anhänger der Diktatur - und die Gewalt entlädt sich vor allem gegen die Polizei.