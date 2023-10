Mega-Bauprojekt Wie Stuttgart 21 aussehen soll und wie die Bauarbeiten voranschreiten

Ansicht des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs vom Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Bis die Visualisierung Realität wird, wird es wohl noch etwas dauern. Das Projekt werde voraussichtlich auch im Jahr 2025 noch nicht in vollem Umfang in Betrieb genommen werden können, berichtete der „Spiegel“ am 14. Oktober 2023 unter Verweis auf interne Dokumente der Deutschen Bahn (DB). Außerdem steigen demnach die Gesamtkosten erheblich. Mehr dazu gibt es hier zu lesen.