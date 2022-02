Sturmtief „Zeynep“ : Die Bahn stellt Regionalverkehr in NRW nach und nach ein

Berlin Die Deutsche Bahn stellt den Regionalverkehr in Teilen Norddeutschlands und Nordrhein-Westfalens wegen des angekündigten Sturms ab 14 Uhr nach und nach ein. Das Unternehmen rät ab dann auf nicht unbedingt notwendige Fahrten nach zu verzichten.

Das kündigte das Unternehmen am Freitag für den Tagesverlauf in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Teilen von NRW an. Die Deutsche Bahn stellt den Regionalverkehr in Teilen Nordrhein-Westfalens am Freitag ab 14 Uhr ein. Das betreffe vor allem die Regionen nördlich von Düsseldorf, sagte ein Bahnsprecher. Das sei zum Schutz der Reisenden und Mitarbeiter entschieden worden. Wie lange die Züge nicht verkehren, sei noch nicht abzusehen. Die Bahn rät, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten nach 14 Uhr zu verzichten.