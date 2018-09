Sturmtief "Fabienne" sorgt für Todesopfer und Schäden in Bayern

Berlin Das Sturmtief „Fabienne“ hat auf seinem Weg durch Bayern und Baden-Württemberg viele Schäden verursacht. Eine Frau kam beim Spazierengehen ums Leben, als ein Baum auf sie fiel.

Das Sturmtief "Fabienne" hat am Sonntag in Bayern eine Frau das Leben gekostet. Die Spaziergängerin starb auf einem Campingplatz bei Ebrach im Landkreis Bamberg, nachdem ein Baum auf sie gestürzt war, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Die 78-Jährige habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unglücksstelle verstorben.

"Fabienne" hatte zuvor auch in Baden-Württemberg gewütet. Ein vierjähriger Junge ist dort von einem umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Eine Orkanböe kippte am Sonntagabend in Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis eine große Buche auf das Auto, in dem das Kind saß, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Junge habe dabei schwere Kopfverletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Drei weitere Familienmitglieder, die sich in dem Fahrzeug befanden, blieben laut Polizei unverletzt.