Sturmtief wütet Tote durch umstürzende Bäume in den Niederlanden und im Harz

Durch den heftigen Sturm ist auch in den Niederlanden ein Mensch getötet worden. In Venray, einem Ort westlich von NRW, sei ein Baum umgestürzt und habe die Person erschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag in dem Ort im Südosten des Landes nahe der deutschen Grenze mit. An mehreren anderen Orten hatten umstürzende Bäume Menschen verletzt, darunter war eine Frau in Den Haag. Auch Radfahrer waren von herabfallenden Ästen und Bäumen getroffen worden.