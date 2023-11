Sturmflut an Nordsee und Elbe Fischmarkt in Hamburg überflutet

Am Freitagmorgen kann es auch in tiefen Lagen weiß werden, lange hält sich der Schnee angesichts der noch warmen Böden und der Temperaturen von 4 bis 10 Grad nicht. Anders sieht es in den Alpen aus, wo im Laufe des Wochenendes bei Dauerschneefall 30 bis 50 Zentimeter Schnee erwartet werden. In den Mittelgebirgen kann sich oberhalb von etwa 400 bis 600 Metern in den nächsten Tagen eine Schneedecke zwischen 5 und 20 Zentimeter bilden. Größere Schneemengen sind auch im Schwarzwald und im Erzgebirge möglich.