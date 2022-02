Von den Unwetterschäden betroffene Bürger sollen sich umgehend an die Versicherer melden, raten Verbraucherschützer. In der Regel haften Gebäude-, Hausrat- und Kaskoversicherungen. Stürmisch ist es nach ihren Bedingungen ab Windstärke acht, was einer Windgeschwindigkeit von mehr als 63 Kilometern in der Stunde entspricht.