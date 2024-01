Sturmtief „Jitka“ Stürmisches Wetter in Deutschland – Fährverbindungen fallen aus

Deutschland steht an diesem Mittwoch verbreitet stürmisches Wetter bevor. Vor allem in der Nordhälfte und im höheren Bergland sei mit teils schweren Sturmböen zu rechnen, an exponierten Küstenabschnitten sowie in Gipfellagen teils mit Orkanböen, hieß es am Morgen in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).