Sturmtief „Ignatz“ : Tornado richtet schwere Schäden in Schleswig-Holstein an

Tornado richtet schwere Schäden in Schleswig-Holstein an

Schwentinental Das Örtchen Schwentinental bei Kiel ist am Donnerstagmorgen von einem Tornado getorffen worden. Die Windhose richtete schwere Schäden an. Ein Feuerwehrsprecher spricht von einer „Schneise der Verwüstung“.

Ein Tornado hat am Donnerstagmorgen schwere Schäden in Schwentinental bei Kiel angerichtet. Feuerwehr-Einsatzleiter Kai Lässig berichtete, er habe den Rüssel des Wirbelsturms selbst gesehen. Der Sturm habe im Ort eine „Schneise der Verwüstung“ auf etwa 100 Metern Breite hinterlassen.

Auch an anderen Orten in Schleswig-Holstein stürzte der Sturm Bäume um. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gehörte Schleswig-Holstein am Morgen allerdings zu den Bundesländern mit den geringsten Windgeschwindigkeiten in Deutschland. Die stärkste Böe wurde in Travemünde mit 89 Kilometern pro Stunde gemessen.