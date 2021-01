Bundesweite Mitmachaktion : Nabu ruft erneut zur Zählung der Wintervögel auf

Ein Rotkehlchen (Erithacus rubecula) ist in einem Garten zu sehen (Archivfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Wie viele Vögel tummeln sich im Garten, auf dem Balkon oder im Park? Der Naturschutzbund ruft Bürger am Wochenende im Rahmen der bundesweiten Vogelzählung wieder dazu auf, genau hinzusehen.

Die gemeinsam mit dem bayerischen Landesbund für Vogelschutz (LBV) zum elften Mal ausgerichtete Aktion „Stunde der Wintervögel“ ist nach Nabu-Angaben Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Naturfreunde sind dazu aufgerufen, zwischen Freitag und Sonntag eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dem Nabu zu melden. Je mehr Menschen mitmachten, desto aussagekräftiger würden die Ergebnisse, erklärte der Umweltverband am Mittwoch in Berlin.