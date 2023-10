Wohnungsnot von Studierenden in NRW Wohnungssuche statt Hörsaal

Das Frustrierendste für Joshua Wienen ist die verlorene Zeit. Zwei bis drei Stunden pendelt der 21-Jährige pro Tag von Mönchengladbach mit der Bahn, um Vorlesungen und Seminare an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf zu besuchen. Das kommende Wintersemester wird sein drittes an der HHU sein. Auf seine erste eigene Wohnung wartet er immer noch.