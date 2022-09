Von Kiel bis Karlsruhe : In diesen deutschen Städten ist Autofahren am stressigsten

In diesen deutschen Städten ist Autofahren am stressigsten

Düsseldorf Berlin gilt als Albtraum für Autofahrer und in NRW sollte man lieber mit dem ÖPNV fahren. Aber stimmt das wirklich? Eine Studie präsentiert nun die zehn Städte, in denen Autofahren besonders stressig ist.

Dank einer geregelten Straßenverordnung gehört Deutschland nicht zu den Ländern, in denen jede Autofahrt ein lebensgefährliches Risiko darstellt. Trotzdem kommt es auch im deutschen Straßenverkehr immer wieder zu Situationen, die besonders herausfordernd sind. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann fatale Folgen haben. Kein Wunder also, dass viele Autofahrer schnell gestresst sind.

Im Rahmen der Studie von carwow DE wurde nun analysiert, welche Städte in Deutschland für Autofahrer am stressigsten sind. Das KI-Tool TensiStrength hat dafür bewertet, wie viele Tweets in deutschen Großstädten unter Stress entstanden sind. Wir kennen die Ergebnisse und verraten Ihnen, in welchen Städten Autofahren besonders anstrengend ist.