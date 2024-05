Neue Studie über 30- bis 59-Jährige Die „Generation Mitte“ ist überraschend zufrieden

Aus Sicht von Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher zeige die allgemeine Verunsicherung, dass die Politik so viel Berechenbarkeit wie möglich herstellen sollte. Vor allem Menschen in Ostdeutschland und solche mit einem niedrigen sozioökonomischen Status beklagen eine mangelnde Planungssicherheit. Dennoch bejaht insgesamt fast jeder zweite Befragte die Aussage: „Bei uns wird zu viel gejammert. Uns geht es doch eigentlich ganz gut.“ Viele trage der Glaube daran, dass sich die eigene Zukunft eher positiv entwickeln werde, sagt Köcher. Zwar nehme die mittlere Generation die enormen Turbulenzen wahr und zeige wenig Vertrauen in die Politik, grundsätzlich halte sie die Herausforderungen aber für bewältigbar. Fast Zweidrittel glauben, dass das Land eine gute Zukunft hat – wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen würden.