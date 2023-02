Mobbing und körperliche Angriffe Drei Viertel aller hessischen Lehrkräfte haben Gewalt erlebt

Die Studie „Gewalt gegen Lehrkräfte in Hessen“ ist die dritte Studie, die der dbb Hessen in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen zum Thema „Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“ initiiert hat. Zuletzt stand die Gewalt gegen Gerichtsvollzieher im Fokus. Hier sei zum Beispiel erreicht worden, dass die Angehörigen der Berufsgruppe mit einem Alarmsystem ausgestattet worden seien, sagte der Landesvorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt. „Darum ist es für uns wichtig, am Thema dranzubleiben, die Probleme zu benennen und gemeinsam mit der Politik an Lösungsansätzen zu arbeiten.“