Inklusion an deutschen Spielplätzen Nur jeder fünfte Spielplatz teilweise barrierefrei

Kinder mit einer Behinderung können die meisten Spielplätze in Deutschland nicht nutzen. Nur jeder fünfte Spielplatz ist wenigstens teilweise barrierefrei, wie eine am Mittwoch in Bonn vorgestellte Studie der Aktion Mensch zum Weltspieltag an diesem Sonntag (28. Mai) zeigt. Die größten Defizite bestehen demnach auf Spielplätzen in Brandenburg und Schleswig-Holstein.