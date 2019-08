Neue IW-Studie : 19 Regionen in Deutschland drohen den Anschluss zu verlieren

Bitterfeld-Wolfen: Spuren des Abrisses alter Häuser in der Innenstadt von Bitterfeld-Wolfen. Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge könnten 19 Regionen in Deutschland den Anschluss an den Rest. In NRW sieht es demnach besonders in der Region Duisburg/Essen düster aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Unterschiede betreffen die Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur, wie aus der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Analyse hervorgeht. Die Diakonie Deutschland drängt auf eine Entschuldung der Kommunen.

„Das eigentlich Überraschende ist, dass der Westen wirtschaftlich hinten liegt“, sagte IW-Direktor Michael Hüther. Den Regionen Duisburg/Essen und Emscher-Lippe im Ruhrgebiet sowie Bremerhaven geht es demnach am schlechtesten. Die Arbeitslosenquote in den beiden Ruhrgebiet-Regionen habe 2017 bei mehr als zehn Prozent gelegen. Mögliche wirtschaftliche Probleme sind der Studie zufolge auch in Dortmund sowie in Bochum/Hagen zu erwarten. Der ländliche Raum sei hingegen kaum von wirtschaftlichen Problemen betroffen, als einzige Ausnahme gilt die Altmark in Sachsen-Anhalt.

„Dass inzwischen die Schlusslichter der Regionen im Westen Deutschlands liegen, ist ein Signal an die Bundespolitik, die regionale Förderung zu überdenken“, erklärte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Eine effiziente Entschuldung sei der Weg, um betroffene Kommunen wieder handlungsfähig zu machen. Die strukturellen Fragen der regionalen Benachteiligungen müssten bundespolitisch angegangen und gelöst werden, so der Chef des evangelischen Wohlfahrtsverbands.

Demografische Probleme sieht die Studie vor allem in Ostdeutschland. Ein hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung lässt sich demnach insbesondere in den Regionen Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Lausitz-Spreewald, Oberlausitz-Niederschlesien sowie Ost- und Südthüringen feststellen.

„Gleichzeitig ist die Abwanderung aus Ostdeutschland gestoppt“, stellte Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf fest – einer der Autoren der Studie. Es gebe inzwischen auch Rückkehrer, die aus Westdeutschland wieder in den Osten des Landes zögen. Darunter seien zwar vor allem Senioren, aber auch junge Familien.

Die Infrastruktur stelle sich dagegen als deutschlandweites Problem dar, erläuterte Hüther. Die drei westdeutschen Regionen Emscher-Lippe, Trier und Westpfalz hätten eine besonders hohe Verschuldungsquote, wohingegen die ostdeutschen Regionen Altmark, Magdeburg und Halle/Saale bei der Verfügbarkeit von schnellem Internet hinterherhinkten.

„Es wäre jedoch politisch, gesellschaftlich und ökonomisch fatal, Regionen aufzugeben“, so der IW-Direktor. Es ließen sich immer Potenziale in deutschen Regionen finden - die Frage sei jedoch, wie sich diese mobilisieren ließen.

Der Grünen-Sprecher für ländliche Räume, Markus Tressel, forderte die Bundesregierung angesichts der Studienergebnisse zum Handeln auf. Es müsse einen „Pakt für lebenswerte Regionen“ geben. Bund und Länder müssten in den Regionen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.



(anst/kna)