Studie der Unis Bielefeld und Köln : Zugewanderte sind ähnlich "gesundheitskompetent" wie Einheimische

Bielefeld, Köln Einer aktuellen Studie der Universitäten Bielefeld und Köln zufolge wirken sich Armut und Bildungsstand deutlich stärker auf die Gesundheitskompetenz aus als ein Migrationshintergrund.

Anders als bislang vermutet, gibt es laut einer aktuellen Studie kaum Unterschiede bei der Gesundheitskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund und einheimischen Bundesbürgern. Eine größere Rolle spielten in beiden Gruppen dagegen Armut oder Bildungsstand, erklärte die Universität Bielefeld am Montag. In einer ersten umfassenden Erhebung hätten Wissenschaftler der Universitäten Bielefeld und Köln die Gesundheitskompetenz von Menschen mit türkischen und russischen Migrationshintergrund erhoben.