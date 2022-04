Zentrum für Presse- und Medienfreiheit : 83 Angriffe auf Journalisten in Deutschland im vergangenen Jahr

Leipzig Statistisch wurde alle fünf Tage ein Medienschaffender aufgrund seiner journalistischen Arbeit attackiert. Drei Viertel der Angriffe ereignete sich auf sogenannten Corona-Demonstrationen.

Die Zahl der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Mit 83 dokumentierten Fällen wurden 14 Übergriffe mehr als im Vorjahr registriert, was ein neuer Negativrekord ist, wie das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig am Dienstag mitteilte. Damit wurde statistisch alle fünf Tage ein Medienschaffender wegen seiner journalistischen Arbeit attackiert.