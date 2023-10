Studentenwohnreport 2023 Die teuersten und günstigsten Städte für Studierende

Die Gründe für den angespannten Wohnungsmarkt sieht das Institut in der erhöhten Nachfrage nach Mietwohnungen, da Wohnungseigentum immer teurer wird. Zudem hat nach der Pandemie die Zuwanderung wieder zugenommen, was den Druck auf den Wohnungsmarkt ebenfalls erhöhe. In gerade mal zwei Studentenstädten, Magdeburg und Chemnitz, deckt die Wohnpauschale (360 Euro) im BAföG-Höchstsatz (934 Euro) die Miete für eine studentische Musterwohnung von 30 Quadratmetern. In Frankfurt und München müssen Studierende knapp 700 Euro Warmmiete für eine Musterwohnung in dieser Größe zahlen. In einer Bildergalerie zeigen wir die fünf teuersten und fünf günstigsten Universitätsstädte.