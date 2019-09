Studie zeigt : Wohnen wird für Studenten immer teurer

Berlin Die eigene Wohnung ist für Studenten noch immer eine absolute Wunschvorstellung. Doch bis sie in ihre eigenen vier Wände ziehen ist meistens ein harter Weg. Wohnen wird immer teurer. Auch für die Studenten.

Befragt wurden den Angaben zufolge rund 22.000 Studierende in Deutschland. Die Studentenstadt mit den teuersten Mieten ist demnach Konstanz mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 20,12 Euro. Am günstigsten sind die Mieten in Halle an der Saale mit 11,26 Euro.