Auf Waggon geklettert : Stromschlag tötet zwei Jugendliche in Itzehoe

Retter an der Unglücksstelle in Itzehoe. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Itzehoe Zwei Jugendliche sind in Itzehoe bei einer Kletteraktion auf einen Waggon gestorben. Sie erlitten einen Stromschlag. Die Polizei warnt vor solchen Aktionen. Die Trauer in Itzehoe ist groß.

Zwei Jugendliche sind in Schleswig-Holstein im Bahnhof von Itzehoe auf einen Waggon geklettert und von einem Stromschlag getötet worden. Ein weiterer Mensch sei mit Verbrennungen an der Hand leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht zum Sonntag. Die Gruppe war demnach am Samstagabend auf den im Bahnhof abgestellten Kesselwagen geklettert. Der Strom war daraufhin von der Oberleitung auf sie übergesprungen. Die beiden Opfer gehörten zu einer Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren.