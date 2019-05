Shitstorm gegen Alice Schwarzer : „Ich dachte, nur ein Mann darf Sie nicht anfassen!“

Alice Schwarzer auf dem Weg zur Veranstaltung. Foto: dpa/Boris Roessler

Frankfurt am Main Am Rande einer Veranstaltung gerät Alice Schwarzer mit Demonstrantinnen in Kopftüchern aneinander. Dann sagt sie einen Satz, der gefilmt wird und im Internet zu einem Shitstorm führt. Kritiker werfen ihr Rassismus vor.

Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer steht nach einem Video, das sie in einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Frauen zeigt, in der Kritik. Die 76-Jährige war Mittwoch eine der Teilnehmerinnen einer Tagung zum muslimischen Kopftuch an der Frankfurter Goethe-Universität. Vor den Toren der Universität demonstrierte dagegen eine Gruppe, darunter auch einige Frauen mit Kopftuch. Der 15 Sekunden lange Clip zeigt Schwarzer offenbar im Streit mit den Frauen. Die 76-Jährige soll eine der Demonstrantinnen berührt haben, die drohte daraufhin mit einer Anzeige. Antwort von Schwarzer: „Oh! Ich dachte, nur ein Mann darf Sie nicht anfassen!“

Gestern war ich als Initiator bei der #wirbleibenlaut Demo. Alice Schwarzer fässt ohne Erlaubnis eine Demonstrantin an. Daraufhin sagt ihr Schwarzer folgendes... pic.twitter.com/dP2FkNolxm — Zuher Jazmati (@zuherjazmati) 9. Mai 2019

Im Internet wird ihr nun unter anderem Rassismus vorgeworfen. „Diese paar Sekunden mit Alice Schwarzer sind kaum auszuhalten, ihre Arroganz, ihre Überheblichkeit, ihre Respektlosigkeit, ihr Zynismus! Wenn das Feminismus sein soll, dann schäme ich mich, Feministin zu sein“, schreibt die Moderatorin Hatice Akyün auf Twitter. Und Jan Böhmermann kommentiert auf dem Kurznachrichtendienst: „Alte weiße Frau.“

Bei der Veranstaltung selbst beklagte Schwarzer ein „Sprechverbot“ für kritische Stimmen gegen den politisierten Islam. Jeder, der das Kopftuch kritisiere, werde angefeindet, sagte die 76-Jährige. Das spiele Rechtspopulisten in die Karten. In Deutschland habe sich eine „falsche Toleranz“ und eine „verordnete Fremdenliebe“ entwickelt. Der sogenannte Dialog mit Islamisten und Verbänden verrate die Mehrheit der Muslime. Schwarzer sprach sich zudem für ein Kopftuch-Verbot für Kinder, in Schulen und im öffentlichen Dienst aus. Das Kopftuch sei die „Flagge des politischen Islams“.

Mit Agenturmaterial von epd

(lukra)