Auch NRW betroffen: Verdi ruft für Donnerstag zu Streiks an mehreren Flughäfen auf

Im Tarifstreit zwischen Verdi und der Arbeitgeberseite für die Beschäftigten in der Luftsicherheit hat die Gewerkschaft zu ganztägigen Streiks an diesem Donnerstag aufgerufen. Betroffen seien zum einen die Flughäfen Karlsruhe/Baden Baden und Köln, wo die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich in der Fluggastkontrolle zum Streik aufgerufen sind, wie Verdi am Dienstag mitteilte. In Berlin, Hamburg und Stuttgart sind die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle, der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen zum Streik aufgerufen.