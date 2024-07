Forderung nach mehr Lohn Programmausfall wegen Warnstreik bei Öffentlich-Rechtlichen

Warnstreiks bei mehreren ARD-Anstalten haben am Donnerstag zu Teilausfällen im Programm geführt. Wie der Deutsche Journalistenverband (DJV) mitteilte, befanden sich beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) seit 2 Uhr in der Nacht an allen WDR-Standorten Beschäftigte im Ausstand. Im Hörfunk fielen daher den ganzen Tag über regionale Nachrichtensendungen aus, im WDR-Fernsehen würden am Abend die „Lokalzeiten“ gar nicht oder nur in eingeschränktem Umfang gesendet.