Bahn ruft GDL erneut zu Verhandlungen auf „Es ist jetzt auch an der GDL, an den Tisch zurückzukehren“

Die Deutsche Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL kurz vor Ende des dreitägigen Streiks erneut aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Wir sind verhandlungsbereit, wir sind gesprächsbereit“, sagte DB-Sprecherin Anja Bröker am Freitag in Berlin. „Es ist jetzt auch an der GDL, an den Tisch zurückzukehren. Streiken, um alle Forderungen durchzusetzen - so funktionieren Tarifverhandlungen nicht.“ GDL-Chef Claus Weselsky hatte zuvor gesagt: „Wenn nichts passiert, dann ist der nächste Arbeitskampf unvermeidlich.“ Er dürfte damit ein neues Angebot der Bahn gemeint haben.