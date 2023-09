Spektakuläre Bilder Riesen-Kran manövriert tonnenschwere Scheibenteile für Meeresmuseum Stralsund

In Stralsund hat ein großer Kran das erste von drei tonnenschweren Segmenten einer Aquariumscheibe für das im Umbau befindliche Meeresmuseum in Position gebracht. Für das Manöver am Donnerstag waren bereits zuvor Teile der Altstadt gesperrt worden. Der sechsachsige Kran mit einer theoretischen Traglast von bis zu 400 Tonnen kommt nach Angaben der zuständigen Firma normalerweise beim Bau von Windkraftanlagen zum Einsatz. Ein weiterer Kran hilft beim Abladen der aus Japan stammenden Scheibenteile.