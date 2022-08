Urteil in Stralsund : Mann ertränkt seinen Hund - acht Monate auf Bewährung

Urteil in Stralsund

Stralsund Der 49-jährige Angeklagte hatte die Tat bei der Verhandlung in Stralsund eingeräumt. Er habe sich mit dem aggressiven Tier nicht anders zu helfen gewusst.

Ein 49 Jahre alter Mann ist vom Amtsgericht Stralsund wegen des Ertränkens seines Hundes zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Entgegen vorheriger Aussagen habe der Hundehalter die Tat bei der Verhandlung am Montag eingeräumt, sagte ein Gerichtssprecher nach dem Urteil. Der Mann sagte demnach aus, er hätte sich mit dem aggressiven Tier nicht anders zu helfen gewusst. Spaziergänger hatten den Kadaver im Mai in einem Teich bei Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) entdeckt. Der Hund war nach früheren Polizeiangaben mit einem Stein an einer Leine beschwert worden.