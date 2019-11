Klimaproteste : Polizisten wegen Fotos von Einsatz in der Lausitz abgezogen

Potsdam Am Wochenende wollen Klimaschützer in der Lausitz demonstrieren. Die Stimmung ist angespannt - jetzt ist ein Foto aufgetaucht, auf dem Polizisten vor einem Graffiti posieren, das klar Partei für eine Seite ergreift.

Neun Polizisten aus Brandenburg haben vor einem Graffiti mit dem Slogan „Stoppt Ende Gelände“ posiert - dafür sind sie nun von dem geplanten Großeinsatz rund um die Klimaproteste am Wochenende in der Lausitz ausgeschlossen worden. Das teilte die Polizei Brandenburg am Donnerstagabend via Twitter mit. Es handele sich um eine Gruppe der Bereitschaftspolizei Cottbus. Das Foto der Polizisten kursierte in den sozialen Netzwerken.