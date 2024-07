Auswertung von Stiftung Warentest Knapp die Hälfte der Veggie-Hack-Produkte insgesamt gut

Veggie-Hack ist laut Stiftung Warentest besser für die Linie ist als tierisches, da es bei weniger Kalorien und Fett ähnlich viel Proteine wie das Original enthält. In der Schadstoffanalyse fanden die Expertinnen und Experten in zwei Granulaten aus Sonnenblumenkernen viel Kadmium; zu viel von dem Schwermetall kann den Nieren schaden. Anders als in früheren Veggie-Tests wies kein Produkt kritische Gehalte an Mineralölbestandteilen oder Fettschadstoffen auf.