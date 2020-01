Kinder sammeln für Kinder : Immer weniger Sternsinger schminken sich schwarze Gesichter

Sternsinger vor den Kirchtürmen der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in St. Märgen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Aachen/Berlin Seit 1959 ziehen Kinder immer Anfang Januar als Heilige Drei Könige verkleidet durch die Straßen - aber immer weniger dieser Sternsinger malen sich dabei nach Angaben der Initiatoren das Gesicht dunkel an. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.

Die Entwicklung beobachtet das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in ganz Deutschland. „Oft sind die Gründe dafür einfach: Viele Kinder finden die Schminke unangenehm oder vertragen sie nicht, andere möchten auf Fotos auch gut wiedererkannt werden“, sagte der Sprecher des katholischen Missionswerks mit Sitz in Aachen, Thomas Römer, der Deutschen Presse-Agentur.

Kritiker sehen noch einen anderen Grund, warum Kinder auf die Tradition verzichten sollten. „Schwarze Menschen werden so auf ihre Hautfarbe und äußere Merkmale reduziert“, kritisiert Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Für ihn ist diese Art des Schminkens eine Form des rassistischen „Blackfacings“. Auch gegen den dunkel angemalten Nikolaus-Gehilfen in den Niederlanden, den „Zwarten Piet“, werden wegen der Praxis immer wieder Vorwürfe laut.