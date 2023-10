Sternschnuppenjäger aufgepasst! Hier kann man in NRW den berühmten Draconiden-Meteorschauer sehen

Die Chancen, die Meteore zu sehen, sind in ländlichen Regionen größer. „Fahren Sie raus aufs Land. Dort ist der Himmel dunkel genug für eine mögliche Sichtung“, sagt Werder. Die Eifel, das Sauerland oder der nördliche Niederrhein böten sich zum Beispiel an. Generell gilt aber: In den Großstädten ist es zu hell, um das Phänomen zu sehen. Das liegt an der Lichtverschmutzung, dem Staub in der Luft sowie der erhöhten Luftfeuchtigkeit im Herbst, sagt Werder.