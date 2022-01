Sender wehrt sich : Querdenker zu Gast – Zuschauer kritisieren RTL für „Stern TV“

Köln Am Sonntagabend sendete RTL erstmals eine Sonderausgabe von „Stern TV“. Im Netz ärgerten sich Zuschauer über die Sendung. Vor allem, dass ein Vertreter der „Querdenken“-Bewegung eingeladen war, sorgte für Unverständnis. Jetzt reagiert der Sender.

Eine RTL-Sprecherin teilte am Montag auf dpa-Anfrage mit: „Es waren mehrere Faktenchecker in der Sendung im Einsatz, die das Gesagte geprüft und bei RTL .de sowie über unsere Social-Media-Kanäle eingeordnet haben.“

Derzeit arbeitet RTL am Ausbau der Informationsangebote und testet einiges. Dazu zählt auch der Sendeplatz am Sonntag für das Magazin „Stern TV“, Hauptsendeplatz ist Mittwoch. Seit Herbst gibt es immer wieder Spezialausgaben in der Primetime am Sonntag mit unterschiedlichen Konzepten.

Von der RTL-Sprecherin hieß es weiter: „Auf Grund des Erfolges und der Neuaufstellung von RTL Deutschland arbeiten wir im Moment daran, das stern TV Team auszubauen, um in Zukunft weitere Formate Hand in Hand mit den Kollegen von i&u zu realisieren.“ Dazu werde es in den kommenden Wochen immer wieder das eine oder andere Spezial- oder Testformat in wechselnden Besetzungen geben. Die nächste Ausgabe von „Stern TV“ an einem Sonntag ist nach RTL-Angaben für den 6. Februar geplant.