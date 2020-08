„Was wir getan haben, war falsch“ : Stephan E. gesteht vor Gericht tödlichen Schuss auf Walter Lübcke

Frankfurt/Main Im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Hauptverdächtige Stephan E. die Tat vor Gericht gestanden. Er habe den tödlichen Schuss auf den CDU-Politiker abgefeuert, sagte der 46-Jährige am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt.

Neue Wendung im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: Der Hauptangeklagte Stephan E. hat sich selbst des Mordes bezichtigt. Sein drittes Geständnis vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Mittwoch macht die beiden früheren Geständnisse hinfällig, vereint aber deren Elemente. In dem von E.s Strafverteidiger Mustafa Kaplan vorgetragenen Text beschrieb E., wie er gemeinsam mit H. in der Nacht zum 2. Juni 2019 Walter Lübcke auf dessen Terrasse in Wolfhagen-Istha aufsuchte.