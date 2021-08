Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen : Steinmeier verleiht Roland Jahn Bundesverdienstkreuz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) bei der Verleihung des Großen Verdienstkreuzes mit Stern im Schloss Bellevue an Roland Jahn. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Jahn hatte die Stasi-Unterlagen-Behörde bis zu ihrer Auflösung im Juni rund zehn Jahre lang geleitet. Bundespräsident Steinmeier nannte die Akten ein „einzigartiges Vermächtnis“ und dankte Jahn für seine Arbeit.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und für eine intensive Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte geworben. Gerade in einer Zeit, „in der das Autoritäre in den liberalen Demokratien fast weltweit neue Verführungskraft entfaltet“, sei es wichtig, Lehren aus den beiden deutschen Diktaturen zu ziehen, sagte Steinmeier. Die Stasi-Akten seien ein „einzigartiges Vermächtnis“, dank dessen die Deutschen unschätzbar wertvolle und oft auch schmerzhafte Einblicke in die SED-Diktatur gewonnen hätten. „Dafür können wir nicht dankbar genug sein“, betonte Steinmeier.