Serie „Sterben für Anfänger“ „Mein Sarg ist so gut geworden“ – Hallaschka und Olivia Jones haben schon ihre Särge

Dragqueen Olivia Jones (53) und „stern-TV“-Moderator Steffen Hallaschka (51) wissen schon, in welchen Särgen sie nach ihrem Tod die letzte Reise antreten. „Meinen Sarg habe ich im Grunde schon. Der ist so gut geworden und ich passe da ja auch rein“, sagte Jones der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die in Niedersachsen geborene Dragqueen hat in der neuen Doku-Serie „Sterben für Anfänger“ unter anderem einen Holzsarg bunt bemalt, während Hallaschka seinen Sarg selbst gebaut hat.