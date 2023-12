Im Winterstau Tipps für E-Autos und Verbrenner

Doch egal, ob mit Akkuantrieb oder Verbrenner - diese Dinge gehören im Winter besser in jedes Auto: Eiskratzer, Handfeger, Starthilfekabel, Scheibenfrostschutz und eine Abdeckfolie für die Frontscheibe. Bei entsprechenden Fahrten, wo massiver Schneefall droht, können Schaufel, etwas Streusplit oder Sand sowie ein Abschleppseil im Kofferraum sinnvoll sein. Wer in den Skiurlaub will, prüft, ob am Zielort oder auf den Weg dahin eine Schneekettenpflicht besteht.