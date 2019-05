Wohnsitz im Ausland : Rund 900.000 Deutsche leben im EU-Ausland

Wiesbaden Rund 900.000 deutsche Staatsbürger lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr im EU-Ausland. Die meisten von ihnen in Österreich – gefolgt von Großbritannien, wo die Zahl trotz Brexit gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist.

Rund 900.000 deutsche Staatsbürger haben 2018 ihren Wohnsitz in einem anderen EU-Land gehabt. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Europatages am Donnerstag am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, war Österreich das beliebteste Zielland. Rund 187.000 Deutsche lebten 2018 in der Alpenrepublik.