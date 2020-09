Statistisches Bundesamt : Lebenserwartung in Deutschland steigt weiter

Wiesbaden Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland ist erneut gestiegen. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Es gibt aber auch regionale Unterschiede.

Dabei gibt es regionale Unterschiede: Im Ländervergleich haben nach den aktuellen Sterbetafeln Mädchen in Baden-Württemberg mit 84,2 Jahren sowie dort geborene Jungen mit 79,8 Jahren die höchste Lebenserwartung bei der Geburt. Die niedrigsten Werte weisen Mädchen im Saarland mit 82,2 Jahren sowie Jungen in Sachsen-Anhalt mit 76,4 Jahren auf. Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern ist mit 6,3 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern am größten und in Hessen mit 4,3 Jahren am geringsten.