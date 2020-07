Mehr als 21 Millionen Menschen : Jeder Vierte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund

Wiesbaden Mehr als 21 Millionen Menschen in Deutschland haben mittlerweile einen sogenannten Migrationshintergrund. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sind das rund 26 Prozent der Bevölkerung.

Mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, lebten im vergangenen Jahr 21,2 Millionen Menschen in Deutschland, die selbst mit ausländischer Staatsangehörigkeit geboren wurden oder von denen mindestens ein Elternteil nicht von Geburt an die deutsche Staatsangehörigkeit besaß. Das habe 26 Prozent der Bevölkerung entsprochen.