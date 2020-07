Erhebung in Deutschland : Jede dritte Lehrkraft ist älter als 50

Wiesbaden Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass 38 Prozent der Lehrer in Deutschland mindestens 50 Jahre alt ist. Zahlreiche Lehrkräfte sind soger älter als 60. Für den Regelbetrieb nach den Sommerferien könnte das Personalmangel bedeuten.

Etwa jede dritte Lehrkraft in Deutschland ist mindestens 50 Jahre alt. Von den insgesamt etwa 686.000 Lehrerinnen und Lehrern, die im Schuljahr 2018/19 an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland unterrichteten, waren 259.000 Lehrkräfte 50 Jahre und älter, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Diese Altersgruppe stellte demnach einen Anteil von rund 38 Prozent. Etwa jede achte Lehrkraft in Deutschland war den Angaben zufolge 60 Jahre und älter, jede vierte Lehrkraft 50 bis unter 60 Jahre alt.