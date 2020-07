Raser : Fast jeder dritte Verkehrstote wurde Opfer von Geschwindigkeitsunfall

Blumen und Kerzen stehen am Straßenrand, im Hintergrund ist ein Auto zu sehen (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Becker

Wiesbaden Laut Statistischem Bundesamt sind fast ein Drittel aller Verkehrstoten 2019 bei einem sogenannten Geschwindigkeitsunfall gestorben. In mehr als 41.000 Unfällen mit Personenschaden war das Fahrtempo nicht angepasst.

Fast ein Drittel der Menschen, die 2019 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, sind bei einem sogenannten Geschwindigkeitsunfall gestorben. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, wurden insgesamt 963 Menschen bei solchen Unfällen getötet. 53 687 wurden verletzt, 13 769 davon schwer. Bei einem Geschwindigkeitsunfall wirft die Polizei demnach mindestens einem der in den Unfall verwickelten Fahrern ein „nicht angepasstes Tempo“ vor.