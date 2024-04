Statistik zu Ladendiebstählen In Geschäften wurde 2023 deutlich mehr gestohlen

Angesicht der gestiegenen Kriminalitätsrate insgesamt im vergangenen Jahr hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schnellere Verfahren und härtere Strafen gefordert. Der hohe Ausländeranteil in der Statistik verlange eine zügigere Ausweisung straffälliger Migranten, sagte Faeser am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für 2023. Sie warnte zugleich vor Ressentiments gegen Ausländer und verlangte mehr Integrationsmaßnahmen.