Statistik zum Tag der Kinderrechte : Zahl der vernachlässigten Kinder in Deutschland stark gestiegen

Wiesbaden Die Zahl der in Deutschland durch Gewalt und Vernachlässigung bedrohten Kinder hat sich deutlich erhöht. Im vergangenen Jahr stellten die Jugendämter eine Kindeswohlgefährdung bei 50.400 Kindern und Jugendlichen fest.

In rund 6200 Fällen nahmen die Jugendämter den Angaben zufolge Kinder oder Jugendliche aufgrund von Misshandlungen vorübergehend in Obhut, in 6.000 Fällen wegen Vernachlässigungen und in 840 Fällen aufgrund von sexueller Gewalt. Weil eine Gefährdung des Kindeswohls anders nicht abzuwenden war, ordneten die Familiengerichte 2018 zudem in rund 7500 Fällen einen vollständigen und in weiteren 8.500 Fällen einen teilweisen Entzug der elterlichen Sorge an.