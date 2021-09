Polizei zählt weniger Verletzte und Tote : Zahl der Verkehrsunfälle bis Juli leicht zurückgegangen

Wiesbaden Die Zahl der Verkehrsunfälle in Deutschland ist in den ersten sieben Monaten dieses Jahres leicht zurückgegangen.

Von Januar bis Juli erfasste die Polizei insgesamt 1,2 Millionen Straßenverkehrsunfälle, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Statistik zufolge kamen bei 135.400 der Verkehrsunfälle Menschen zu Schaden, was einem Rückgang um neun Prozent entsprach. Getötet wurden insgesamt 1390 Menschen. Im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 entsprach das einem Rückgang um elf Prozent. Die Zahl der Verletzten sank um neun Prozent auf 167.200.