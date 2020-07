Statistik für 2019 : Weniger Geburten als Sterbefälle in Deutschland

Wiesbaden 2019 sind in Deutschland 161.400 Menschen mehr gestorben, als Kinder geboren wurden. Auch die Zahl der Geburten insgesamt hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Außerdem: Es werden immer weniger Ehen geschlossen.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 778.100 Babys geboren worden. Das waren rund 9.400 Mädchen und Jungen weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Setzt man die Zahl der Geburten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, kamen demnach rechnerisch 9,4 Neugeborene auf je 1.000 Einwohner. Im Vorjahr hatte dieses Verhältnis mit 9,5 Kindern je 1.000 Einwohner etwas höher gelegen.

Deutschland lag der Statistik zufolge 2019 bei den Geburten und Sterbefällen leicht über dem EU-Durchschnitt. Mit 9,4 Geburten je 1.000 Einwohner wurden in Deutschland etwas mehr Kinder geboren als im EU-Durchschnitt mit 9,3 Kindern. Bei den Sterbefällen lagen die EU-Mitgliedstaaten im Schnitt bei 10,4 Gestorbenen je 1.000 Einwohner, in Deutschland waren es 11,3. Am meisten Sterbefälle gab es in Bulgarien (15,5), am wenigsten in Irland (6,3). Der EU-Durchschnitt ist den Angaben zufolge vorläufig, der Wert für Irland geschätzt.