Untersuchung zu Stasi-Aktivitäten : “Berliner Zeitung“-Verleger berichtete laut Experten vor allem „Offenkundiges“

Berlin Zwei Experten haben die Stasi-Aktivitäten des neuen Besitzers des Berliner Verlags, Holger Friedrich, untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass er „überwiegend Offenkundiges“ weitertrug. In einem Fall gab es jedoch Konsequenzen.

In einem Fall führten die Informationen des damaligen Soldaten Holger Friedrich zu einer strafrechtlichen Belehrung eines anderen, schreiben die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk in einem Brief an die Chefredakteure von „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“, Jochen Arntz und Elmar Jehn. Die Informationen von Friedrich trugen demnach keinen „politisch-ideologischen Charakter“. Solche Aussagen zu Lasten Dritter finden sich laut Birthler und Kowalczuk nicht in den gesichteten Papieren.