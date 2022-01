Folge des Missbrauchsgutachtens : Stadt Regensburg will Ehrenbürgerwürde für Benedikt XVI. prüfen

Stadt Regensburg will Ehrenbürgerwürde für Benedikt XVI. prüfen

In der Stadt Regensburg zeichnet sich eine Debatte über die Ehrenbürgerwürde des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ab. Der Stadtrat werde sich mit der Rolle des emeritierten Papstes im Missbrauchsskandal auseinandersetzen müssen, sagte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag. Der emeritierte Papst ist durch ein vergangene Woche veröffentlichtes unabhängiges Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising in die Kritik geraten. Ihm werden vier Verfehlungen während seiner Amtszeit als Münchner Erzbischof (1977-1982) vorgeworfen. Er soll nicht genug gegen Missbrauchstäter vorgegangen sein.